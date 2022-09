Návrh daně z neočekávaných zisků do vlády zatím nepůjde. EU chystá přísnější variantu

„Z těch parametrů, které jsme měli k dispozici včera (v úterý) večer, vyplývá, že je to přísnější než náš návrh. Tak nebudu dnes předkládat vládě návrh a tím pádem se to nebude projednávat v pátek na té mimořádné schůzi v legislativní nouzi,“ řekl Stanjura.

Česká strana navíc podle Stanjury předpokládala, že srovnávací období pro výpočet zisků bude sedm let, protože do dvou posledních let zasáhla pandemie covidu. Evropský návrh naproti tomu podle něj předpokládá srovnávací období posledních tří let a v nich jsou dva covidové. „Takže to vypadá, že je to přísnější vůči daňovým subjektům,“ poznamenal. Návrh také podle něj počítá s minimální sazbou 33 procent.