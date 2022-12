Sněhová kalamita zasáhla Ostravu, tramvaje někde už hodiny nejedou

Vyplývá to z informací Dopravního podniku Ostrava (DPO). Mluvčí společnosti Tereza Šnoblová řekla, že na kolejích je hodně sněhu a úseků, kde podnik řeší problémy, je mnoho. „I když máme vyhřívané výhybky, nestíhají zpracovat takové množství sněhu. Sedm čet našich lidí jezdí a čistí jednu výhybku za druhou. V terénu máme traktory s radlicemi i sypače,“ řekla Šnoblová.

Sníh v pátek potrápil celý moravskoslezský region. Hasiči měli podle mluvčího Jakuba Kozáka od nočních hodin do pátečních 14:00 kvůli sněhu 140 výjezdů po celém kraji, především vyprošťovali uvízlá nákladní auta a autobusy. „Je to všechno bez zranění, zatím není nikde ani žádná výrazná škoda. Taky nás zaměstnávají spadlé stromy, které neunesly tíhu sněhu. Je toho víc, ale je to relativně jednoduché,“ řekl Kozák.