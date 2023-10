Školské odbory: Jsme před stávkou

„Ředitelé škol budou vystaveni velmi nepříjemné situaci, jak to řešit. Nechceme se nechat rozdělovat na učitele a ty ostatní. Ale bohužel zejména nepedagogické pracovníky to snížení jejich životní osudy opravdu zasáhne. Řešení budou muset ředitelé hledat i pro ně,“ řekl Dobšík.

O tom, jak by měla stávka vypadat, se podle ní teprve povedou debaty. A odmítla, že by si odbory braly děti za rukojmí. „Je to vláda, kdo si bere děti za rukojmí,“ uvedla. Podle odborů se škrty ve školství projeví na kvalitě výuky, protože například nebude možné provádět tandemovou výuku, kdy učí společně dva učitelé v jedné hodině. Omezí se i možnost dělení hodin do menších skupin třeba na matematiku.