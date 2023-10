Růst počtu učitelů skončí, ministr od ledna změní vyhlášku

Na ministerstvu se podle ministra nyní připravují návrhy změny počtu státem financovaných hodin na třídu a na učitele. O možnostech úprav budou v tomto týdnu zástupci úřadu jednat mimo jiné se školskými asociacemi, řekl. Jaká varianta nakonec bude zvolena, by mohlo být jasnější v následujícím týdnu.

Kolika škol se dotkne možné snížení úvazků, které bude stát financovat, tak zatím podle ministra nelze uvést. Mluvil o stovkách škol, které se s novými pravidly budou muset vyrovnat. Redukce počtu proplácených hodin se bude podle Beka týkat všech typů škol. Podle vedení ministerstva ale opatření nebude zcela plošné, zohledňovat se budou třeba specifika některých středoškolských programů a některých typů škol. „Rozhodně to nebude nějaká dramatická redukce, protože cílem je skutečně zastropování. Ale jsme připraveni těm školám, které by byly nad novým limitem, pomoci překlenout to další období,“ uvedl.