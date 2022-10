Síkelův pokus o žert, nenadchl ani zástupce koalice

Podle předsedkyně Sněmovny a TOP 09 Markéty Pekarové Adamové by měl ministr svůj výrok vysvětlit na koaliční radě. „Nemám z toho výroku radost. Kdyby to myslel vážně, bylo by nešťastné takto radit firmám,“ prohlásila v TV Prima.

Poznamenala, že kvůli zaměňování definice velkého a menšího podniku v kauze dotací pro farmu Čapí hnízdo nyní stojí u soudu expremiér a šéf ANO Andrej Babiš.

Za „nešťastný a nevhodný“ považuje ministrův výrok také Jan Lacina, místopředseda hnutí STAN, které Síkelu do vlády nominovalo.

Podobně se vyjádřila i místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS Eva Decroix. Výrok sice považuje za nepovedený vtip, Síkelovi ale vyčítá, že ho použil v debatě s velkými podniky, kterým vláda zatím nepomáhá s řešením vysokých cen energií. „Pokud pomoc potřebují a odpovědí je nepovedený vtip, mohlo to vyvolat rozladění,“ poznamenala.

Právo kvůli Síkelovu výroku oslovilo i premiéra Petra Fialu (ODS) a další předáky vládní pětikoalice, ti ale v neděli na otázky nereagovali.

Tvařte se jako malé a střední, vzkázal Síkela velkým firmám. Šlo o nadsázku, tvrdí ministerstvo Ekonomika

„Ten výrok je opravdu za hranou. Chtěla bych poprosit, zda by útočníka z pralesní ligy šlo nahradit nějakým prvoligovým hráčem v oblasti průmyslu,“ nebrala si v neděli v televizi Prima servítky exministryně pro místní rozvoj za ANO Klára Dostálová.

Ke kritice ANO se připojilo SPD. „To se snad komentovat ani nedá,“ řekl v neděli Právu k Síkelovu výroku místopředseda rozpočtového výboru Jan Hrnčíř (SPD). „Já to říkám dlouhodobě, že tento člověk na ministerstvu průmyslu a obchodu je omyl. A jestli svůj výrok teď vysvětluje tím, že si z těch firem, které jsou v zoufalé situaci, vystřelil, že to myslel jako humor, tak to je snad ještě horší,“ dodal Hrnčíř.

„Umím si představit určitou velkorysost“

Síkela pronesl kontroverzní výrok při svém úterním vystoupení na sněmu Svazu průmyslu a dopravy v Brně. „Umím si představit, a tohle jsem nikdy neřekl, že při té definici malé a střední firmy budeme asi umět v rámci nějakých sporných limitů přimhouřit oko. To znamená, že všem velkým (firmám) doporučuji: tvařte se jako malé a střední, aspoň na přechodnou dobu,“ řekl.

„Umím si představit, že v oblasti nízkého napětí budeme dočasně používat určitou velkorysost,“ podotkl.

Mezi hosty, kteří vystoupení přihlíželi, byl i premiér Fiala, který se smál, když moderátorka Síkelu přerušila poznámkou, v níž narážela právě na Babišovu kauzu slovy: „Já bych varovala, že to už jsme tady měli.“

Podle mluvčího resortu průmyslu Vojtěcha Srnky Síkela nemyslel svůj výrok vážně. „Při zhlédnutí celého videa, nejen části, kterou vystřihl a zveřejnil na sociálních sítích opoziční poslanec z hnutí ANO, je očividné, že se jedná o nadsázku,“ sdělil serveru Novinky.cz mluvčí. Sestřih z vystoupení publikoval na Facebooku exministr průmyslu Karel Havlíček (ANO).

Vláda u malých a středních firem zváží zastropování cen plynu na 80 procent spotřeby Ekonomika

Koaliční špičky bez reakce

Samotný svaz průmyslu, na jehož půdě se vystoupení událo, se nechtěl ke sporu vyjadřovat. „Nepřijde nám správné komentovat vystřiženou krátkou pasáž delšího projevu pana ministra. Za nás můžeme říci, že jediným správným a přijatelným řešením je prosazení a realizace evropských a národních opatření, která pomohou firmám všech velikostí, včetně rychlé úpravy nastavení pravidel veřejné podpory. Po tomto voláme, bez toho se česká ekonomika dostane do velkých problémů,“ sdělil v neděli Právu mluvčí svazu Miroslav Hažer.

Síkela: Spotřeba plynu za prvních osm měsíců meziročně klesla o 18 procent Ekonomika

Podle politologa Jana Kubáčka je Síkelova pozice dlouhodobě neudržitelná, protože často chybuje. Má ale za to, že vláda s jeho odvoláním počká až do příštího roku na nového prezidenta. „Síkelu kuriózně zachraňují dvě věci. Zaprvé předsednictví ČR v Radě EU, kdy je lepší nepřepřahat, pokud to není naprosto nezbytné. A hlavně, vláda nechce dát příležitost Miloši Zemanovi a počká na jeho nástupce,“ řekl v neděli Právu Kubáček.