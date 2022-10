Vláda u malých a středních firem zváží zastropování cen plynu na 80 procent spotřeby

Podle Síkely se bude cenový strop vztahovat také na plyn pro teplárny. Ministři budou diskutovat o možném přidání dalších segmentů, na které by se cenový strop vztahoval, otázkou zůstávají například veřejné služby.

Síkela zopakoval, že dopady tohoto opatření do rozpočtu by měly být do 130 miliard korun. Bude podle něj ale záležet na řadě faktorů, mimo jiné ceně energií na trhu nebo právě možném zastropování spotřeby pro malé a střední firmy.