Síkela: Katastrofický scénář se nekoná, ale někomu elektřina zdraží až o 70 procent

„ERÚ potvrdil přesně to, co jsem opakovaně tvrdil od konce září. Domácnosti si v příštím roce připlatí za elektřinu v průměru o méně než 10 procent. Podobné to bude u firem. O vývoji cen elektřiny mluvím otevřeně a nemám potřebu manipulovat a hrát si s čísly. To samé se bohužel nedá říct o opozici. Nekoná se katastrofický scénář, tedy že ceny zákazníkům vzrostou o desítky procent,“ komentoval rozhodnutí ERÚ ve středu na plénu Poslanecké sněmovny ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN).