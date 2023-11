Potvrzeno. Regulovaná část ceny elektřiny lidem od ledna zdraží o tisíce ročně

Regulovaná část ceny elektřiny v příštím roce meziročně vzroste o 65,7 procenta, u plynu to bude 38,8 procenta. Podle ERÚ se koncové ceny oproti letošku moc nezmění díky poklesu tržních cen.

Vrátí se platby za obnovitelné zdroje, které byly od loňského října do konce letošního roku odpuštěny a platil je stát. Za každou spotřebovanou megawatthodinu to bude od ledna opět 600 Kč s DPH , takže při typické spotřebě domácnosti 3 MWh to bude znamenat 1800 Kč ročně navíc. K tomu ještě vzroste platba za distribuci a další služby, a tak celková platba za megawatthodinu naroste asi o 1300 Kč včetně DPH, při běžné spotřebě ročně o 3900 korun.