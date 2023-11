Poslanci se mimořádně sešli kvůli vysokým cenám energií

„Před 14 dny se nepodařila schůze k cenovým dopadům rozhodnutí vlády pro rok 2024. Dnes chceme přijít vstřícně, férově vyzvat vládu, abychom se přestali hádat a korektně se pobavili o tom, co čeká naše obyvatele a firmy v příštím roce stran nárůstu cen energií. Víme, že v ČR jsou jedny z nejvyšších cen v Evropě,“ oznámil před začátkem schůze první místopředseda hnutí ANO a stínový premiér Karel Havlíček.

K neútočení, neřešení minulosti, ale hledání řešení pak Havlíček vyzval premiéra Petra Fialu (ODS) následně na plénu Sněmovny. „Lidé a firmy jsou otráveni a nezajímá je už, co bylo, ale to, co bude. Vyvarujme se dnes osobních útoků, vymlouvání se a pojďme zkusit hledat společné řešení, situace je vážná, ale je dá se s tím ještě něco udělat. Lidé očekávají řešení,“ řekl Havlíček.

Podle něj čeští politici nesmí připustit, že zatímco v ostatních zemích ceny klesají, u nás porostou. Podle analýzy, kterou Havlíček opakovaně zmiňuje, by u 40 procent zákazníků měly v příštím roce vzrůst ceny elektřiny v řádu nízkých jednotek procent, upozornil ale, že u zhruba 15 procent odběratelů to může zdražení činit desítky procent.

ERÚ představí výši regulované složky

V poledne má oznámit Energetický regulační úřad (ERÚ) na tiskové konferenci ceny regulované složky u elektřiny a plynu pro příští rok. Před pár týdny ERÚ oznámil, že pro domácnosti navrhuje meziroční růst regulované složky elektřiny o 71 procent a u plynu o zhruba 39 procent, ještě výraznější by mělo být zvýšení pro velké odběratele.

Sněmovna se k cenám energií sešla z podnětu ANO už před dvěma týdny. Pětikoalice však svými hlasy odmítla schválit program, tudíž se schůze neuskutečnila. Během sedmi hodin vystoupili pouze řečníci s přednostním právem, tedy předsedové stran a klubů, členové vedení Sněmovny či zástupci vlády. Tentokrát byl program díky dohodě koalice a opozice hladce schválen, budou moci tudíž vystoupit se svými návrhy také řadoví poslanci.

Chlácholení vlády je mimo. Elektřina výrazně zdraží statisícům rodin

Zástupcům ANO vadí, že vláda chce převést hrazení poplatku za obnovitelné zdroje energií ze státního rozpočtu na spotřebitele. Ti to podle nich mohou výrazně pocítit právě na cenách energií. Ta se skládá z obchodní složky, kterou určují dodavatelé, a regulované části, kterou spravuje stát.

Regulovanou část cen energií stát ještě letos dotoval, a to částkou kolem 110 miliard korun. Bylo to především kvůli loňským vysokým nárůstům cen. Podle představitelů vlády to už ale není potřeba. Za každou spotřebovanou megawatthodinu tak budou od příštího roku domácnosti a firmy znovu platit poplatek ve výši 599 korun.

Premiér Petr Fiala (ODS) ale několikrát zopakoval, že koncové ceny elektřiny v příštím roce stoupnou v porovnání s letoškem nejvýše o jednotky procent. Upozorňoval, že to mají být maximálně „stovky korun“.

Odpoledne mimořádně k přesčasům lékařů

Sněmovnu ve čtvrtek odpoledne čeká ještě další mimořádná schůze, a to z iniciativy vládních pětikoalice, k novele zákoníku práce, jež má řešit přesčasy zdravotníků. Začít by měla nejpozději v 16 hodin.

Předkladatelé novely ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) chtějí novelu schválit zrychleně v prvním čtení. Reagují tak na protesty lékařů, kteří v návaznosti na novelu vypovídají dohody o přesčasové práci, chtějí také navýšení mzdy.

Zdravotníci by podle novely mohli pracovat v nemocnicích či v záchranné službě v kuse až 24 hodin, pokud to upravuje kolektivní smlouva či vnitřní předpis v zařízení. Vedení by s pracovníkem muselo uzavřít dohodu o takových službách písemně, a to nejvýš na rok. Zdravotníka by nebylo možné k podpisu dohody nutit či „vystavit jakékoliv újmě“.

Protesty lékařů vyvolala část novely zákoníku práce účinná od října, která umožnila zdvojnásobení ročního objemu dobrovolných přesčasů zdravotníků až na 832 hodin. Ustanovení má platit do konce roku 2028, navrhovaná novela je ruší k lednu.