Senioři z Prahy 6 hledají spolubydlící mezi studenty

Multigenerační bydlení funguje v Praze 6 již třetím rokem, konkrétně v domě s pečovatelskou službou ve Šlejnické ulici a také v Liboci. Momentálně se hledá nový obyvatel mezi seniory právě ve Šlejnické ulici.

„Ten byt je velký okolo 35 metrů čtverečních, má kuchyňku i koupelnu. Vlastně jde o stejný byt jako mají naši klienti,“ upřesnil místostarosta a radní pro sociální oblast Prahy 6 Marián Hošek z KDU-ČSL.

K bytu v přízemí připadá také balkón s výhledem do zahrady. Za měsíční pronájem zaplatí vybraný jedinec 5 tisíc korun plus zálohy na elektřinu. Musí ale splnit další podmínky.

Foto: Novinky Garsonka o velikosti 33 metrů čtverečních vyjde na 5 tisíc korun měsíčně

„Je to nabídka pro studenty prezenční formy vysokoškolského studia v hlavním městě Praze nebo prezenční formy vyššího odborného studia taktéž v Praze,“ upřesnil Hošek.

Podle ředitelky Pečovatelské služby v Praze 6 Lucie Trnkové by student měl ideálně být zaměřen na sociální nebo zdravotní oblast.

Podstatným aspektem je také pozitivní vztah k seniorům. Student se s podpisem nájemní smlouvy také stane dobrovolníkem a musí každý měsíc 10 hodin věnovat právě seniorům ze sousedství.

Foto: Novinky Důležitým aspektem spolubydlení je pozitivní vztah k seniorům

Své nápady by měli zájemci shrnout do projektu při předložení žádosti. „Projekt se zaměřuje na aktivizaci obyvatel domu a jejich sociální integraci prostřednictvím aktivit realizovaných v Domě s pečovatelskou službou. Jde o volnočasové aktivity, asistence při práci s počítačem nebo chytrým telefonem, předčítání, hraní společenských her, případně doprovázení při procházce, při cestě k lékaři, pomoc s nákupem,“ upřesnila Lucie Trnková.

Mimo to musí zájemce také mít čistý trestní rejstřík a nesmí proti němu být vedeno žádné soudní řízení.

Hvězda domova

Nový nájemce by měl doplnit současného studenta Zdeňka, který v domě působí. „Já tady bydlím už přes dva roky. Za tu dobu už jsem se tady sžil s mnoha seniory, s kterými ty aktivity pravidelně pořádáme,“ rozpovídal se.

„Nejčastěji hrajeme hry venku, nebo uvnitř deskovky, případně jim hraju na kytaru,“ dodal.

Podle Zdeňka by nový obyvatel domu měl být hlavně trpělivý, protože podle něj o tom práce se seniory je. Dále by se prý hodila znalost technologií a chuť učit se novým věcem.

Foto: DPS Praha 6 Student Zdeněk s obyvatelkami domu

„Já z té práce s nimi mám výborný pocit. Oni jsou vděční. Rád se mezi ně vracím a dodává mi to energii,“ sdělil Novinkám Zdeněk Baumer.

„Podle mě by se sem výborně hodila na doplnění žena. Ona tady jedna byla a ta spolupráce byla skvělá. S ženou by Zdeněk byl ideální dvojka. Ono i některé ty choulostivé věci by se s dívkou nám ženám řešily lépe,“ prozradila jedna z místních obyvatelek.

„Já si myslím, že tento projekt je naprosto skvělý. Třeba náš Zdeněk je, jako by sem patřil odjakživa. Je to naše zlato,“ svěřila se našemu štábu další z nájemnic.

„On nám pomáhá se všemi možnými věcmi. Já mám na starosti knihovnu a on mi tam přišel pověsit obrázky, odvezl staré knihy. Hrajeme s ním hry na paměť a to je skvělé. My jsme s ním prostě omládly,“ řekla další žena z domova ve Šlejnické ulici.

Foto: Novinky Obyvatelky domu s pečovatelskou službou s ředitelkou Lucií Trnkovou

„To mezigenerační bydlení má na naše obyvatele neuvěřitelný vliv. On sem vnesl mládí. Náš dům ožil. Hrají spolu petanque, čte jim a otevřel jim srdce. Což po období covidu bylo opravdu potřeba,“ prozradila ředitelka Pečovatelské služby Praha 6 Lucie Trnková.

Zájemci o spolubydlení se seniory musí podat žádost do 28. srpna na Úřad městské části. Veškeré informace jsou k dispozici na webových stránkách Prahy 6.

