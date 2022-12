Seniorů v Česku přibylo nejméně za poslední desetiletí

Zatímco v letech 2006 a 2007 připadlo na jednoho seniora ve věku 65 a více let 4,5 osoby ve věku 20 až 64 let, do roku 2019 se tento počet snížil na hranici tří a na konci roku 2021 dosáhl 2,8 osoby.

„Od roku 2006 zároveň počet seniorů převyšuje počet dětí do 15 let věku a jejich převaha se neustále zvyšuje. Dle hodnoty indexu stáří na konci roku 2021 na sto dětí do 14 let připadalo již 128 seniorů ve věku 65 či více let,“ poznamenali statistici.