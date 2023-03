Senátorka Hamplová chce oddělené třídy pro romské děti

„Ve školství musí být společně děti všechny – romské, české a tak dále. Krásná myšlenka. V reálu nerealizovatelná, protože bychom ubližovali těm dětem, které nejsou zvyklé na určité etnikum. Naopak, možná kdyby se udělaly samostatné třídy pro romské děti, vybudujeme jim ty rovné šance do budoucna,“ prohlásila senátorka na plénu Zwyrtek Hamplová známá svými výstředními výroky.

Podle senátorky to ale není diskriminace, naopak je to prý úplně rozumný krok. „Zdravý rozum bych apelovala a abychom mohli třeba jít EU příkladem, jak si to v ČR upravíme, včetně třeba těch pravomocí ombudsmana, kterým já tleskám,“ doplnila v souvislosti s tím, že se v Senátu té chvíli probíral balíček o normách pro orgány pro rovné zacházení.