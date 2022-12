Zapojila byste nás do války, tepala Černochová senátorku Zwyrtek Hamplovou

Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová na čtvrtečním jednání Senátu navrhla, aby výcvik ukrajinských vojáků neprobíhal v Česku, jak s tím počítá vládní návrh, nýbrž přímo na území Ukrajiny. Jenže to, jak jí následně připomněla ministryně obrany Jana Černochová (ODS), by vedlo k zapojení České republiky do konfliktu. „To, co děláme my, válku odvrací. Chceme, aby konflikt probíhal mimo území České republiky,“ tepala jí.

Foto: Petr Hloušek, Právo Jana Zwyrtek Hamplová na schůzi Senátu