Senát schválil zvýšení rodičovské na 350 000 korun

Rodičovský příspěvek by se měl od ledna zvýšit na 350 000 korun. Ve středu to schválil Senát. Normu o státní sociální podpoře, která má rovněž zjednodušit jednání s úřady, nyní dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Platit by měla od začátku příštího roku.

Foto: Roman Vondrouš, ČTK Jednání Senátu (ilustrační foto)