Rodičovský příspěvek se má zvýšit na 350 tisíc korun, schválili poslanci

„Byť jste nám nepodpořili žádný pozměňovací návrh, který měl zlepšit podmínky rodičů malých dětí, tak jsme zákon jako celek podpořili. Chci ale upozornit, že jste tímto zákonem vytvořili děti dvojí kategorie – děti narozené do 31. 12. 2023, které nedostanou žádné navýšení, a děti narozené po 1. lednu 2024. To je bezesporu nerovnost, která si zaslouží zamyslet se nad tím, zda by poté, co by selhaly dvě pojistky, tedy Senát a prezident, nestálo za to obrátit se na Ústavní soud,“ řekla po hlasování předsedkyně poslaneckého klubu opozičního ANO Alena Schillerová s tím, že ANO to podání k Ústavnímu soudu zváží, „protože někdo se rodin zastat musí“.