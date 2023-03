S poslaneckými platy polévka za 15 korun. Skandál, hřímal Babiš

„Já jsem si jako řadový poslanec konečně převzal výplatní pásku, tak jsem si to spočítal. Takže vláda nechce dát důchodcům 7000 korun (průměrná ztráta od června do prosince po snížení červnové valorizace). Já za sedm měsíců budu mít navýšení 96 tisíc, které samozřejmě posílám samoživitelkám. Považuji to za skandální,“ řekl Babiš.

„Bylo by dobré, aby spoluobčané slyšeli, za kolik my se tady stravujeme. Smažák 109. Bramborová polévka s paprikou 12 korun. Dal jsem si špenátovou za 15 korun. A čočkovou s klobásou za 16 korun. Proč to neukáže paní předsedkyně Pekarová občanům, kolik tady co stojí. Není to ostuda?“ ptal se Babiš.