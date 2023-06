Roztroušenou sklerózu porážejí nové léky

„Ulevilo se mi, že to není mrtvice, ale měla jsem strach z neznámého. Nevěděla jsem, co mě čeká,“ řekla lektorka dramatické výchovy a matka tříletého dítěte Strapczyková. Měla štěstí, že vysoce účinnou biologickou léčbu dostávala hned od začátku.

„U roztroušené sklerózy jsme u většiny pacientů schopni dosáhnout takové stabilizace, že mohou vést normální život,“ uvedla neuroložka Eva Kubala Havrdová z pražské Všeobecné fakultní nemocnice. „Ještě v osmdesátých letech leželo v nemocnicích pět pacientů kolem čtyřicítky, kteří se nemohli hýbat, polykat a měli proleženiny. To se už nevidí,“ řekla.

Pacienti se dnes mohou léčit v patnácti speciálních centrech. Nová léčiva mohou zásadně zlepšovat kvalitu života. „Mohou chodit do práce, vydělávat, platit daně. Studie prokázaly, že nejnákladnější je právě invalidita pacientů, kteří nemají účinnou léčbu,“ uvedla Horáková.

Moderní léky dostávala dřív jen pětina pacientů, lékaři by je rádi do konce roku nasadili 60 až 70 procentům. V Česku je 19 léků hrazených z veřejného pojištění, to není podle odborníků běžné ani v západní Evropě.