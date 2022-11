Rozsudek k Čapímu hnízdu může být ještě před volbami

Případné zvolení Babiše za prezidenta by pak podle právníků znamenalo přerušení samotného trestního řízení v kauze Čapí hnízdo po dobu jeho mandátu. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) však Právu řekl, že by šlo o faktický konec letitého případu.

Další hlavní líčení je naplánováno krátce před Vánocemi, ale předseda soudního senátu Jan Šott už nařídil i další termíny v rozmezí od 4. do 6. ledna. Zároveň ale podotkl, že jsou tzv. do rezervy.

Třetí kolo s Babišem, svědčit má finanční ředitelka Agrofertu Krimi

Jenže není nereálné, že v prosinci soud všechny chybějící důkazy a závěrečné řeči stran nestihne dokončit, a právě až v lednu by tak mohlo hlavní líčení vrcholit.

První kolo prezidentské volby se bude konat jen týden po zmíněných termínech soudního jednání, a to 13. a 14. ledna, druhé pak o dva týdny později.

Obhajoba nemůže být v žádném případě založená na tak nejisté věci, jako je výsledek volby prezidenta Michal Bartončík, advokát Andreje Babiše

Soudce: Program hlavního líčení platí

„Nepředpokládám to,“ odpověděl v pondělí soudce Šott na otázku Práva, zda oznámení Babišovy kandidatury na prezidenta může zasáhnout do probíhajícího soudního řízení v kauze Čapí hnízdo.

Obhajoba by teoreticky mohla soudní jednání pomocí různých obstrukcí protahovat, aby verdikt nezazněl ještě před prezidentskou volbou.

Podle vyjádření jednoho z Babišových advokátů Michaela Bartončíka to však nemají v plánu.

„Obhajoba nemůže být v žádném případě založená na tak nejisté věci, jako je výsledek volby prezidenta. Na naší strategii se vůbec nic nemění, připravujeme se na další hlavní líčení,“ řekl v pondělí Právu Bartončík.

Ústava jednoznačně stanoví, že prezidenta republiky nelze trestně stíhat po dobu výkonu funkce Michael Bartončík, obhájce

Na otázku, zda obhájci nebudou chtít soudní jednání prodlužovat, aby do lednové prezidentské volby nestihl soud vynést rozsudek, odpověděl, že „to k ničemu nevede“. „Žádné obstrukce nechystáme, i s ohledem na nejistý výsledek volby prezidenta nemá cenu měnit taktiku,“ dodal obhájce.

Řízení by bylo přerušeno

Podobně hovořil i soudce Šott. „Platí program hlavního líčení tak, jak jsme jej avizovali. K žádným změnám nedošlo a předpokládám, že hlavní líčení bude probíhat, jak probíhalo doposud,“ reagoval Šott na dotaz, zda nečeká od obhajoby změnu taktiky v podobě obstrukcí.

Mega lež, řekl soudu Babiš o tvrzení, že mu patřilo Čapí hnízdo Krimi

I kdyby padl rozsudek ještě před prezidentskou volbou a vyzněl v Babišův neprospěch, na jeho kandidaturu by to vliv nemělo. Zaprvé by šlo pouze o prvoinstanční, a tedy nepravomocný verdikt, který by podle všeho musel ještě přezkoumat nadřízený pražský vrchní soud.

Zadruhé Babiš by v případě zvolení hlavou státu získal imunitu, a nemohl by tak být dále souzen. Nikoli však navždy, jak Právu potvrdil i jeho obhájce Bartončík nebo nejvyšší státní zástupce Igor Stříž.

„Ústava jednoznačně stanoví, že prezidenta republiky nelze trestně stíhat po dobu výkonu funkce. Trvání trestněprávní imunity tak počíná složením slibu a končí okamžikem zániku funkce. Zvolením obžalovaného do funkce prezidenta dochází k přerušení trestního stíhání po dobu výkonu funkce,“ upřesnil obhájce Bartončík. Doplnil, že po ukončení funkce prezidenta z jakéhokoliv důvodu by tak mělo být v trestním řízení pokračováno, a to od takového stadia hlavního líčení, v jakém bylo přerušeno.

A vzhledem k tomu, že soud už drtivou většinu důkazů provedl, nemělo by mít přerušení Babišova stíhání podle Bartončíka „v zásadě žádný vliv“ na budoucí důkazní stav.

„Prezidentská kandidatura klienta tudíž neohrožuje naplnění účelu trestního řízení,“ po­dotkl obhájce s tím, že je potřeba ctít Babišovo ústavou dané právo účastnit se prezidentské volby.

Babišovou zastupoval na valné hromadě Čapího hnízda člen dozorčí rady Domácí

Babiš je podle jeho advokáta s variantami seznámen. „Pokud v případné prezidentské funkci po pěti letech skončí, je klient srozuměn s tím, že bude jeho trestní řízení pokračovat. Tento názor jsem mu řekl a za tím si stojím. V případě, že by byl i poté znovu zvolen, bylo by řízení opět přerušeno,“ uvedl Bartončík.

Blažek: Všechno tím skončí

Poněkud jinak to ale vidí ministr spravedlnosti. Sice rovněž hovořil o přerušení stíhání expremiéra, zároveň ale míní, že by šlo o faktický konec kauzy.