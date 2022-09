Babišovou zastupoval na valné hromadě Čapího hnízda člen dozorčí rady

Valné hromady, na které byl změněn název firmy právě na Farma Čapí hnízdo a do představenstva se dostala nyní obžalovaná Jana Nagyová, se účastnila i právnička Gabriela Knapová. Knotka i Knapovou tento týden předvolal soud jako svědky v případu kolem dotace na stavbu farmy, oba s odkazem na povinnost advokátní mlčenlivosti odmítli vypovídat.

Babiš podle obžaloby zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo ze svého holdingu Agrofert a prodej akcií svým dětem a partnerce. Státní zástupce tvrdí, že to udělal proto, aby farma zdánlivě splňovala podmínky pro získání padesátimilionové dotace pro malé a střední podniky. Nagyová, která nyní za ANO kandiduje v Jihlavě v senátních volbách, podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala.

Česká televize s odkazem na odůvodnění obžaloby státního zástupce Jaroslava Šarocha uvedla, že není jasné, koho Knapová na valné hromadě zastupovala. „To by mělo ve spojení s neplatnými hlasy Mgr. Knotka za následek, že rozhodnutí této mimořádné valné hromady by nebyla platná,“ cituje ČT obžalobu. Žalobce podle České televize zpochybňuje i následný převod akcie premiérova syna Andreje Babiše mladšího do vlastnictví jeho švagra Martine Herodese.