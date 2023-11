Rodná čísla v dokladech zůstanou, schválila zrychleně Sněmovna

Rodná čísla v občanských průkazech zůstanou, a to bez časového omezení. Schválila to v úterý Poslanecká sněmovna. Nyní vládní novela zamíří do Senátu.

Foto: Milan Malíček, Právo Předseda Pirátů a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.