Konec rodných čísel? Nápad za 56 miliard schytává kritiku ze všech stran

V Česku by mohla zmizet rodná čísla, a to i z občanských průkazů. Nahradit je by je od roku 2025 mohly takzvané identifikátory, ze kterých by nebyl rozeznatelný věk, datum narození ani pohlaví. Má to ale háček, vyjít by to podle odhadů firmy Grant Thornton mohlo na zhruba 56 miliard korun. Opozice chce plánovanou změnu skrz novelu zákona odložit.

Foto: Dalibor Glück, ČTK Ministr Ivan Bartoš.