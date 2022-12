Rakušan: Zemanův projev je koncem jedné éry a začátkem nové, lepší

S prezidentem se předseda vlády shoduje v názoru na ruskou agresi, ocenil také Zemanovu podporu Izraele. „Jistě se lišíme v pohledu na řadu věcí, ale beze sporu je například to, že ruská agrese na Ukrajině a její vliv na ceny energií jsou největší výzvou, se kterou se musíme v současné době vypořádat,“ uvedl premiér.

Podle šéfa opoziční SPD Tomia Okamury opomněl Zeman zmínit selhání vlády v boji s inflací. „Co však pro mne pochopitelné není, je skutečnost, že zcela opomněl zmínit totální selhání stávající Fialovy vlády, které vede k bezprecedentnímu zdražování základních životních potřeb a uvrhuje miliony českých spoluobčanů do neřešitelných ekonomických problémů a chudoby,“ uvedl Okamura.

Místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček hodnotí projev jako nejvíce nadstranický ze všech Zemanových projevů. „Věcně a podle mě správně zrekapituloval tři hlavní problémy a jejich příčiny dneška, aniž by napadal vládu či popichoval opozici. Drobným šťouchancem v závěru připomenul, že je to stále Miloš Zeman, ale byl to celkově i s ohledem na shrnutí jeho politického života, smířlivý projev,“ uvedl. Havlíček ocenil, že se zlepšil Zemanův fyzický stav.