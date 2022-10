Prezidenta bych nemohl dělat, všichni by mě porazili, glosoval Babiš průzkum

Průzkum agentury Median, podle kterého by v prezidentských volbách v prvním ani v druhém kole nevyhrál expremiér Andrej Babiš, glosoval ve čtvrtek šéf hnutí ANO slovy, že by samozřejmě dělat prezidenta nemohl. Nicméně vzápětí doplnil, že čím více budou lidé říkat, že by prohrál, tím více o tom bude uvažovat. Moc času už mu ale nezbývá, kandidátky se uzavírají 8. listopadu.

Foto: ČTK Předseda hnutí ANO Andrej Babiš.