Nevím, nevylučuju, zvážím. Babiš to rozehrál na prezidenta i premiéra

Důvodem je podle něj současná politická situace. „Je to vzhledem k tomu, co se děje v naší zemi, kterou vede prokazatelně nejhorší vláda od listopadu 1989 v čele se slabým a nerozhodným premiérem,“ doplnil.

Ještě před volbami do Sněmovny v roce 2017 ale Babiš říkal, že pokud se stane premiérem, tak po čtyřech letech v politice skončí. Podobně i před loňskými volbami do dolní komory uvedl, že je to naposledy, co kandiduje do Poslanecké sněmovny.