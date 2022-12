Přerušovaná soulož, komentoval Nacher jednání v Praze. Menšinová rada na dohled

„To, co se děje teď, jsem nazval přerušovaná soulož,“ komentoval Nacher tříměsíční povolební vyjednávání. Narážel na to, že ustavující zastupitelstvo – na kterém se má zvolit nové vedení v metropoli – bylo již několikrát přerušeno. Naposledy do 15. prosince, tedy do čtvrtka.