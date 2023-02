Přehlídka při inauguraci nebude

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) České televizi řekla, že na Pavlovu inauguraci by mohli dostat pozvánku i prezidenti okolních států. „Dříve tomu tak nikdy nebylo, aspoň co jsem se tedy dozvěděla,“ řekla Pekarová. Pavel by tak mohl založit novou tradici, poznamenala.