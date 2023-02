Další audit na Hradě je do Pavlovy inaugurace nereálný, řekl šéf NKÚ

Závěr kontroly hospodaření a jí podřízených organizací, která je již hotová, by podle Kaly mohl být zveřejněn v řádu maximálně několika týdnů.

Pavel řekl v neděli, že bude chtít uskutečnit audit v prezidentské kanceláři. Ideální by podle něj bylo, kdyby se stihl do jeho inaugurace, která byla ohlášena na 9. března.

Zdůvodnil to tak, že chce mít „klidné svědomí, že to, co přebírají, přebírají v pořádku, že tam na ně nebudou čekat nějací kostlivci ve skříních“. Poukázal přitom na podezření z neoprávněného nakládání s utajovanými dokumenty a jejich skartací na Hradě za éry prezidenta Miloše Zemana.