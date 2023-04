Předražené Česko. Potraviny nakoupíte levněji v Polsku i Rakousku

Výjezdy za nákupy do Polska se Čechům stále vyplatí, a to možná více než kdykoliv dříve. Rozdíl v ceně jedné potravinové položky může být i desítky korun, ačkoli to neplatí u všeho. Levněji než v Česku se dá nakoupit také v Rakousku. Dokonce i v Německu to jde, ale jen u vybraného zboží.

Foto: Aleš Honus, Právo Vlevo fotografie pultového prodeje šunky v ostravském Kauflandu, vpravo nabídka stejného řetězce v polské Ratiboři. Jeden zlotý představoval 5,10 koruny.

Článek „Moji rodiče jezdí nakupovat do Polska už řadu let. Jsou v důchodu, a tak si jednou za čtrnáct dnů udělají výlet. Zastaví se v supermarketu, případně na trhu, dají si někde oběd, kávu a často ještě levněji natankují benzin,“ řekl pro Právo Petr Vysloužil ze Šumperska. V Ostravě se nabízelo 100 gramů nejkvalitnější šunky od 32 do 34 korun, v Polsku se dala koupit i za méně než 20 korun V Polsku lze nyní největší rozdíly sledovat u zboží, které je aktuálně v akci. Podle strategie obchodních řetězců se dá říct, že co platí u některého typu zboží dnes, už nemusí platit za týden. Míra inflace v EU klesla na 8,3 procenta, v Česku je dvojnásobná Ekonomika Například v úterý se dal litr čerstvého polotučného mléka zakoupit v ostravském Kauflandu za rovných 20 korun. V polské Ratiboři, která leží asi 20 kilometrů od polských hranic, měli stejné mléko v přepočtu aktuálního kurzu za 17 korun. Ještě větší rozdíl byl například u keříkových rajčat. V Ostravě se dala koupit za 99,90 Kč, v Ratiboři za méně než 60 korun za kilogram. Poměrně velké rozdíly byly i u uzenin. Zatímco ostravský Kaufland nabízel 100 gramů nejkvalitnějších druhů šunky od 32 do 34 korun, v Polsku se dala zakoupit i za méně než 20 korun za 100 gramů. Výhodný rozdíl ale neplatí u všeho. Kilogram banánů v Ostravě v úterý stál 24,90 Kč, v Polsku to bylo bezmála sedm zlotých, tedy v přepočtu zhruba 35 korun. Obrovské rozdíly jsou u alkoholu, zejména u vína, které se Čechům v Polsku nevyplatí kupovat vůbec. Nákupy v Polsku se vyplatí spojit i s natankováním. Na jedné plné nádrži český motorista může ušetřit i více než dvě stovky. Čerpací stanice Orlen v Ratiboři, která nepatří k nejlevnějším, tento týden nabízela litr Naturalu 95 za 6,69 zlotého (zhruba 33,50 Kč). Tedy o více než čtyři koruny levněji, než je průměrná cena na českých benzinkách. V Rakousku levněji než na Slovensku Obyvatelé pohraničních oblastí Břeclavska a Hodonínska mají možnost výběru hned ze dvou dalších zemí, kam se vydat na nákup. V porovnání cen nejčastěji vyhrává Rakousko nad Slovenskem. Redaktor Práva navštívil oblíbený řetězec Hofer v dolnorakouském Mistelbachu, Lidl ve slovenském městě Holíč a břeclavské Tesco. Z pohledu cen bylo nejčastějším vítězem porovnání Rakousko. Maďarsko končí se stropem na potraviny. Obchodům nařídí povinné slevy Ekonomika Například velký bochník chleba lze v obou zemích koupit od 1,19 eura. Což bylo při středečním přepočtu 27,90 Kč. V břeclavském Tesku stál 44,70 Kč. Jen u vybraného zboží se vyplatí nákup v Německu Také vejce mají Rakušané nejlevnější, začínají na ceně 2,49 eura (58,44 Kč) za deset kusů. Doma je koupíte za nejméně 59,90 koruny a ve slovenském Lidlu stojí 2,79 eura (65,48 Kč). Stejné je to u balené šunky. V Hoferu je za nejméně 1,99 eura (46,70 Kč), v Tesku za 59,90 koruny a ve slovenském Lidlu za 2,79 eura (65,48 Kč). Rakušané hrají prim i v másle. Za 250 gramů chtějí 1,89 eura čili 44,36 Kč. Levnější byly v Rakousku i papriky, rajčata či třeba destilát Jägermeister. Na Slovensku i v Rakousku bylo levnější plnotučné mléko a cukr. Za kilo krystalu v Holíči chtěli 1,29 eura (30,28 Kč). V Rakousku jej měli o sedm korun dražší – kilo za 1,59 eura (37,32 Kč). V Břeclavi zákazník platil 39,90 koruny. Alespoň v mase uspěla domácí nabídka. Kuřecí prsa v rakouském Hoferu stojí 12,29 eura (228,45 Kč), takže nabídka slovenského Lidlu s cenou 7,49 eura (175,79 Kč) byla zajímavější. Domácí Tesco hlásilo slevu z 229,90 na 139,90 Kč. Při cestě za nákupy majitele benzinových aut nečekají výraznější cenové rozdíly. Benzin v Mistelbachu sice stál 1,567 eura (36,78 Kč), jsou ale i dražší pumpy. Slováci platili za litr naturalu 1,585 eura (37,20 Kč), v Hodoníně a Břeclavi na pumpách byla k vidění sazba 37,90 koruny za litr. A nádrže dieselů se momentálně vůbec nevyplatí plnit u sousedů. Dokonce i v Německu lze ušetřit, ale jen na něčem Jen u vybraného zboží se vyplatí nákup v Německu. Například 250 gramů másla šlo v diskontu Netto v německém Altenbergu, který se nachází jen tři kilometry za hranicemi, koupit v úterý dopoledne za 1,44 eura (zhruba 35 Kč). V hypermarketu Albert v Teplicích stálo stejné množství másla 56,90 koruny. Výhodný byl také nákup vajec. Balení po deseti kusech stálo v Altenbergu v přepočtu 46 korun, v Teplicích 60 korun. V neposlední řadě se vyplatilo koupit také například olej. Zatímco litr slunečnicového přišel v německém diskontu v přepočtu na 47 korun, v Albertu stál korun šedesát. Čechům se v Německu rozhodně nevyplatí tankovat. Čerpací stanice OMV prodávala v úterý litr benzinu za 37,70 koruny a nafty za 32,50 koruny. To Start v Altenbergu nabízel benzin v přepočtu za 40,80 koruny a naftu za 36,60 koruny. Anketa Jezdíte cíleně nakupovat do zahraničí? Ano, pravidelně 0 % Ano, ale výjimečně 0 % Ne 100 % Celkem hlasoval 1 čtenář. Zdražování benzinu se zastavilo, nafta dále zlevňuje Ekonomika