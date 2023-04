Pražská zoo zvýší vstupné

Důchodci a hendikepovaní zaplatí stejně jako doposud 150 korun a senioři nad 70 let symbolickou jednu korunu. Zdražení se bude týkat i rodinného vstupného pro dva dospělé a až čtyři děti, které nyní stojí 800 korun a nově vyjde na 1000 korun u pokladny a 850 korun přes internet. Za psy majitelé zaplatí jak na místě, tak on-line nově 150 korun, dosud to byla stokoruna.

Poměrně výrazné zvýšení vstupného se dotkne ročních vstupenek. Například pro dospělé nyní vyjde na tisícikorunu, zdraží o 800 korun. U dětí to bude ze 600 na 900 korun, pro důchodce ze 450 na 600 korun a pro rodiny z 2500 na 4000 korun. U firemních ročních vstupenek cena stoupne z 5000 na 9600 korun.

Nové vstupné podle náměstkyně primátora Jany Komrskové (Piráti) začne platit v nejbližší době. „Tím, že jsme zvýšení vzali na vědomí, se stává platným,“ uvedla. Zdůraznila také výhodnější elektronické vstupenky. „Zoologická zahrada by tímto krokem ráda motivovala k nákupu e-vstupenek,“ řekla. Při nákupu on-line lidé nemusí stát u vchodu fronty, které se tam zejména při hezkém počasí často tvoří.

Úprava cen vstupného by podle dokumentu měla letos ve srovnání s loňským rokem znamenat zvýšení příjmů zahrady o 50 až 55 milionů korun a v příštím roce o 70 milionů. „Úpravu cen vstupného do Zoo Praha jsme připravovali dlouhodobě, promyšleně a pokud možno citlivě. Vzhledem k nárůstu cen energií i dalších komodit je již opravdu nezbytná. Ostatně se o ní uvažovalo již před časem,“ uvedl minulý týden ředitel zoo Miroslav Bobek.

Vstupné nedávno zvýšila i trojská botanická zahrada. Od března v ní dospělí zaplatí místo 150 korun o 30 korun více, dětem a studentům se vstupné zvýšilo ze 100 na 120 korun, seniorům mezi 60 a 70 lety z 75 na 95 korun a rodinné vstupné je namísto 450 nově 540 korun. Senioři nad 70 let mají mít nadále vstup za korunu a děti do tří let zdarma, stejně jako hendikepovaní návštěvníci.