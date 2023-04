Orangutaní máma neuměla kojit, naučila ji to ošetřovatelka s vlastním dítětem

To se setkalo s částečným úspěchem, když se Zoe naučila s mládětem správně manipulovat, ale pořád nevěděla, jak ho krmit. Vedení zoo tak požádalo ošetřovatelku Whitlee Turnerovou, zda by společně se svým malým synem Calebem Zoe neukázali, jak na to. Whitlee ochotně souhlasila, mimo jiné i proto, že sama měla zpočátku s kojením jisté problémy, se kterými jí museli pomoci lékaři.

„Už na to přišla, je to oddaná máma,“ raduje se vrchní ošetřovatelka Jessica Gringová, protože péče o mláďata není u orangutanů žádná krátkodobá záležitost. Ve volné přírodě matky své potomky kojí až do osmi let a mláďata se osamostatňují někdy až po čtrnácti letech.