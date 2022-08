Požářiště v Českém Švýcarsku pohlídají dobrovolní hasiči

Dosud místo kontroluje více než 100 profesionálních a dobrovolných hasičů, s pomocí dronů nebo při pochůzkách nacházejí po dešti posledních dnů ohniska už jen sporadicky.

Od září se otevře silnice z Hřenska na Mezní Louku a také některé turistické cesty, například k Malé Pravčické bráně. Hlavní turistické cíle jako soutěsky Kamenice nebo Pravčická brána budou i dál pro turisty nedostupné.

Záběry spáleniště u Hřenska. Raší nový porost, na turisty je ještě brzy Domácí

„Probíhá příprava na balení technických prostředků na jednotlivých úsecích. Jedná se hlavně o kilometry některých hadic a některá čerpadla. Zůstává vedení v oblasti nad Hřenskem, Malinového dolu, Pravčické brány a Gabrieliny stezky. Nad Meznou zůstanou dvě velkokapacitní nádrže,“ uvedl krajský mluvčí hasičů Lukáš Marvan.

Na Pravčickou bránu se lidé nedostanou, stejně jako na přístupové cesty k ní Tomáš Salov, Správa NP

Několik tras se otvírá

Na žádost Správy národního parku České Švýcarsko by mělo ministerstvo životního prostředí ve středu vydat opatření obecné povahy platící od 1. září, kterým se nadále vylučuje vstup do lesa na území národního parku. „Vstup do prostoru požářiště zůstane zcela zakázán včetně největších turistických cílů.

Na Pravčickou bránu se lidé nedostanou stejně jako na přístupové cesty k ní, zakázaný bude vstup do soutěsek Kamenice, to jsou prostě nebezpečná místa,“ uvedl Salov. Zákaz vstupu na kompletně všechny cesty v celém parku i mimo ně bude platit v nočních hodinách, vždy od 21 do 6 hodin ráno. V západní části národního parku se ale otevře několik turistických tras.

Policisté již vědí, kde v Českém Švýcarsku začalo hořet Krimi

Zpřístupněna bude cesta z Hájenek přes Mezní Můstek do Mezné a Mezní Louky, trasa z Mezné do Hřenska, takzvaná Mlýnská cesta a bude možné projít po modře značené trase z Mezní Louky do Vysoké Lípy.

„Lidé se dostanou i z modře značené stezky dále k Malé Pravčické bráně, která se nově otevře jako turistický cíl, a budou moci pokračovat dále na Šaunštejn,“ doplnil Salov s tím, že se bude opatření aktualizovat každý měsíc podle toho, co se podaří zpřístupnit.