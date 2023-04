Pospíšil, Charanzová nebo Zahradil váhají. Většina europoslanců ale chce mandát obhajovat

Obhajovat mandát určitě chtějí dva ze tří Pirátů. „Plánuji obhajovat pozici lídra kandidátky,“ potvrdil Novinkám první místopředseda Pirátů Marcel Kolaja. Funkci chce znovu získat i Mikuláš Peksa. „Myslím, že mám ještě hodně co dodělat, ať už v oblasti klimatické politiky, tak v transparentnosti dotací a boji proti korupci,“ uvedl.

Znovu se o místo v europarlamentu budou příští rok na jaře pokoušet i oba zástupci lidovců. „Za devět let se mi podařilo spoustu věcí a teď je doba, kdy je potřeba dotáhnout rozdělanou práci, hlavně v oblasti bezpečnosti. Myslím, že mohu nabídnout expertízu kandidátce KDU-ČSL nebo koalici Spolu, protože bezpečnost teď bude hlavním tématem voleb,“ řekl Novinkám Tomáš Zdechovský.

„Zvažovala jsem to a obhajovat chci, protože jsem dostala nominace a byla jsem k tomu vyzvána svou okresní organizací. Potěšilo mě to a utvrdilo v tom, že práce má smysl,“ přidala se i Michaela Šojdrová (KDU-ČSL). Ta zároveň dodala, že po třetím mandátu by ráda „předala štafetu“ novým poslancům.

V ODS je situace komplikovanější. Funkci europoslance by rádi dalších pět let vykonávali ze čtyř zástupců Alexandr Vondra a Veronika Vrecionová. „Ráda bych pokračovala ve své práci a svůj mandát obhajovala. Bude ale samozřejmě záležet na mých spolustranících, zda mi dají v primárních volbách důvěru,“ uvedla.

„Práce mě baví a myslím, že dělám užitečné věci. Takže když bude zájem, jsem připraven, nebráním se tomu pokračovat. Ale budeme to řešit až na podzim,“ přidal se i Vondra, který by mohl být lídrem kandidátky.

Z pěti europoslanců hnutí ANO mají zatím jasno Ondřej Knotek a Ondřej Kovařík. „Pokud dostanu důvěru hnutí, jsem připraven pokračovat v práci, která podpoří nejen rozvoj České republiky, ale zvýší životní úroveň občanů celé EU,“ zdůraznil Knotek. „Pokud to bude možné, rád bych se o pozici na kandidátce ucházel a případně mandát v Evropském parlamentu obhajoval,“ napsal Novinkám Kovařík.

Do europarlamentu chce znovu kandidovat i šéfka KSČM Kateřina Konečná. „Jako strana máme ve volbách šanci vzhledem k tomu, že jsme v europarlamentu jediná opozice,“ myslí si.

O mandát se pravděpodobně bude pokoušet i Ivan David z SPD. „Ve straně nebyl zahájen proces výběru kandidátů. Nikdy jsem se nikam necpal,“ řekl redakci. Ze strany ale zní, že by ho chtěla znovu nominovat.

Místo chce obhajovat i Hynek Blaško, který vystoupil z SPD poté, co ho strana nepodpořila v kandidatuře na prezidenta. „Kandidovat budu, ale není jasné, za který subjekt,“ napsal Novinkám.

Někteří stále váhají

Zbylí zákonodárci zatím váhají, jak se ke kandidatuře postaví. Mezi nimi jsou například oba zástupci TOP 09. „Zatím nevím. Kdo bude či nebude kandidovat, teď není na pořadu dne,“ řekl Novinkám europoslanec a pražský radní Jiří Pospíšil. „Je to příliš brzy soudit, záleží to na mnoha okolnostech,“ přidal se i Luděk Niedermayer. Ten podle informací redakce čeká, zda jeho strana půjde do voleb v koalici Spolu, nebo sama.

Podobně na tom je i Jan Zahradil z ODS, který se má o své možné kandidatuře bavit ještě s předsedou strany Petrem Fialou. „Oznámím to v pravý čas, který ještě nenastal,“ řekl jen Zahradil redakci. „O volbách se prozatím bavím s kolegy a nejsem nijak rozhodnut, protože i na úrovni vedení ODS není úplně jasno. Je ještě brzy,“ přidal se i čtvrtý ze zástupců ODS Evžen Tošenovský.

Jasno o případné kandidatuře zatím nemá ani třetí z Pirátů Markéta Gregorová. „Není to pro mě nutnost. Rozhodnu se, až bude čas. Od začátku vnímám politiku jako veřejnou službu, ne jako kariéru. Zároveň si uvědomuji, že jsem nasbírala řadu zkušeností, které bych mohla Pirátům i občanům s čistým svědomím nabídnout,“ popsala.

Otazník visí i nad Ditou Charanzovou z hnutí ANO, která je místopředsedkyní Evropského parlamentu. „V unijním prostředí pracuji přes dvacet let a v Evropském parlamentu působím devátým rokem. Můžu říct, že se mi za tu dobu podařilo vyjednat několik důležitých změn ve prospěch českých občanů. Proto bych se ráda této oblasti věnovala i nadále. Jestli ale budu kandidovat, je pro mne zatím trochu předčasná otázka. Mám plno rozdělané práce, kterou bych ráda do konce mandátu dotáhla. Na to se v současné době soustředím,“ upozornila.

Zda bude obhajovat mandát, zatím neví ani její stranická kolegyně Martina Dlabajová. „Soustředím se na dokončení rozdělané práce ve stávajícím mandátu. Na odpověď na otázku, zda budu kandidovat v příštích volbách, je zatím čas,“ myslí si.

Podobně na tom je i Radka Maxová, která byla zvolena za ANO. V průběhu volebního období ale z hnutí odešla a nyní v europarlamentu působí jako nezávislá s podporou ČSSD.

Znovu nepůjde Polčák

Znovu už se o mandát zřejmě nebude pokoušet Stanislav Polčák z hnutí STAN. „Volby jsou sice ještě daleko a osobně mám ve věci další kandidatury dlouhodobě stejné pocity, vyčkám však se svým rozhodnutím také na názor mých kolegů, kterých si vážím,“ řekl Novinkám. „Přikláním se k tomu, že už ne,“ dodal pro Právo.

Volby do Evropského parlamentu jsou první, které Čechy v následujících měsících čekají. Mezi 21 českými zástupci je ještě například Martin Hlaváček z hnutí ANO. Ten se ale k případné kandidatuře pro Novinky nevyjádřil.