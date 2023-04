Farský eurolídrem STAN, Polčák v Bruselu končí

Naopak do europarlamentu se za STAN nejspíš už nepodívá europoslanec Stanislav Polčák, kterého v poslední době zkompromitovala řada afér. „Přípravou eurovoleb a kandidátky byl pověřen Jan Farský a mé osobní přání je, aby byl i lídrem kandidátky,“ řekl Právu šéf STAN Vít Rakušan.

Dodal, že do podzimu krajské organizace navrhnou své favority, z kterých pak vyberou. „Nepředpokládám, že by tam byla nominace Stanislava Polčáka. Podle mých informací on sám nemá zájem kandidovat,“ podotkl Rakušan.

Spojován s Redlem

Polčák loni skončil jako místopředseda STAN kvůli tomu, že měl inkasovat miliony od obcí kolem Vrbětic za prosazení odškodného po výbuších muničního skladu. Polčák tuto interpretaci odmítá.

Poté, co se ukázalo, že byl úzce spojen s hlavním podezřelým v korupční kauze Dozimetr Michalem Redlem, pozastavil Polčák členství ve STAN. Nyní se do hnutí vrátil a řeší, co dál. „Jestli budu obhajovat, jsem se ještě nerozhodl, ale přikláním se k tomu, že už ne,“ řekl Právu. Farský naopak redakci potvrdil, že bude o místo na kandidátce usilovat.

Jako zastánce EU chce Farský vysvětlovat výhody našeho členství. „To ale neznamená bezmyšlenkové adorování Unie, protože například zavedení emisní normy Euro7 také považuji za blbost. Je ale potřeba vysvětlovat, že ne vše, co o EU čeští politici říkají špatného, je pravda,“ řekl.

Ve STAN se o Farském ovšem mluví i jako o možném kandidátovi na českého eurokomisaře. Podle Farského by mu získání mandátu europoslance nebránilo stát se komisařem, protože by se mandátu vzdal a nastoupil by za něj náhradník.

„Sedm současných komisařů kandidovalo do europarlamentu. Je to běžné, ale ještě nejsem ani lídr, ani kandidát, takže je to ve hvězdách,“ dodal Farský.

Přetlak u lidovců

Lidovci budou o své kandidátce hlasovat už za měsíc 20. května. Celostátní výbor KDU-ČSL vybere prvních dvanáct až patnáct kandidátů, kteří vytvoří buď vlastní kandidátku, nebo půjdou v rámci koalice Spolu.

Pokud by šli lidovci, ODS a TOP 09 do eurovoleb samostatně, chtěl by být europoslanec Tomáš Zdechovský lidoveckou jedničkou. „Určitě budu usilovat o pozici lídra,“ potvrdil Právu.

Jedničkou se ale chce stát i druhá lidovecká europoslankyně Michaela Šojdrová. „Mám ještě dost chuti i energie ještě jednou kandidovat. Poté bych to předala mladší generaci,“ řekla Právu. O čelní místo chce usilovat i lidovecký poslanec Hayato Okamura, první náměstek jihočeského hejtmana František Talíř nebo náměstek ministra zdravotnictví Václav Pláteník.

Lidovci nyní mají dva europoslance z 21členné české reprezentace. V roce 2019 byl Zdechovský dvojkou a Šojdrová trojkou. Společně však preferenčními hlasy přeskákali tehdejšího eurolídra KDU-ČSL Pavla Svobodu, který do EP neprošel.