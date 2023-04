Mám co nabídnout. Po neúspěšné kandidatuře na Hrad zkusí senátor Fischer europarlament

„Jsem nestraník a nejsem člen KDU-ČSL, ale když za mnou přišli, že by rádi, abych se ucházel o kandidaturu, tak jsem odpověděl vstřícně a nabídku jsem přijal. To znamená, že termín pro podávání přihlášek do primárek, což je pořád interní politický proces, začal, a já jsem se do něj přihlásil. To mohu potvrdit,“ řekl Fischer Novinkám.

„Těším se na soutěž. Mám za to, že mám co nabídnout. Když se podíváte na mou práci v Senátu, tak se tam čtyři roky a půl věnuji silným věcem, jako je bezpečnost, obrana, Čína nebo Rusko. A to jsou věci, které musíme řešit i na evropské úrovni. Já už je dneska řeším v Parlamentu a velmi dobře vím, s kým mám tu čest a co můžeme nabídnout. To znamená, že pro mě to je v podstatě pokračování spolupráce na věcech, které už dneska mám ze Senátu,“ vysvětloval svou motivaci.