Poslanci ANO a SPD chtěli na výboru grilovat Černochovou, ta odmítla přijít

Předseda výboru Lubomír Metnar (ANO) řekl, že výbor svolal narychlo, protože situace v resortu obrany je stále nejasná. „Ministryně to vysvětluje v médiích, ale nepřijde mi, že by se situace vyjasnila,“ uvedl Metnar.

Místopředseda výboru Pavel Růžička z ANO nechápe, že ministryně za sebe alespoň někoho neposlala. „Výkon funkce jí zcela zatemnil mozek a není schopná rozlišovat realitu, protože je to první ministr obrany, který ignoruje branný výbor,“ uvedl Růžička. Dodal, že když byla Černochová předsedkyní výboru a Metnar ministrem, tak také svolávala mimořádné schůze výboru a když se jí nedostalo ze strany ministerstva obrany odpovědi, tak se uměla pořádně rozzlobit. „Kdyby se toto stalo v době, kdy byla předsedkyní, tak nevím, co by se stalo. To by tu byla faustovská díra skrz čtyři patra,“ podotkl Růžička.