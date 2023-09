Popálená Natálka dostává od žhářů méně peněz než zdravotní pojišťovna

Ten ale odmítá, že by pochybil, a postup soudu, který rozhodoval o prioritách pohledávek při srážkách ze mzdy odsouzených, považuje za nesprávný.

Jaká částka byla stejným způsobem sražena ve prospěch Natálky, není jasné. Vězeňská služba ČR na to odmítla odpovědět, ale podle její matky to je rozhodně mnohem méně. Informacemi o výši částky ve prospěch pojišťovny byla Siváková šokována. „To si děláte legraci? To snad ani není možné. Nedělám si evidenci, ale za ty roky nám rozhodně tolik peněz nepřišlo,“ řekla.