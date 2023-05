Chce se mi zvracet, řekla matka Natálky k propuštění žhářů z Vítkova

Oba byli odsouzeni za pokus o několikanásobnou rasově motivovanou vraždu na 20 let, za sebou mají dvě třetiny trestu. Oběma soud uložil sedmiletou zkušební dobu.

„Napsal, že ho to mrzí. Že bude Natálce posílat víc peněz. Nevím, co si o tom myslet,“ řekla. S dcerou dnes o propuštění dvou odsouzených útočníků mluvila. „Řekla jsem jí to. Má strach,“ řekla.