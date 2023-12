Počasí komplikuje dopravu v Česku, o proud připravilo desetitisíce odběratelů

Desítky výjezdů souvisejících s počasím mají za sebou hasiči v Plzeňském a Karlovarském kraji. Zaměstnávají je především zásahy u popadaných stromů, v několika případech i čerpání vody. Do spadlých stromů najel vlak u Dešenic na Klatovsku. Nikomu se nic nestalo, lokomotiva je ale poškozená.

„Od 13.00 hodin evidujeme asi 40 dopravních nehod. Jedná se vesměs o sjetí ze silnic do příkopů, nárazů do stromů a podobně. Vesměs se obešly bez zranění. Ta, co účastníci havárek utrpěly, nebyla naštěstí vážná,“ řekla Novinkám olomoucká policejní mluvčí Marie Šafářová.