Pirát z Plzně rezignoval. Přiznal, že titul užíval neoprávněně

Nesrovnalosti si všimli sami Piráti a zahájili interní šetření. Sequens totiž donedávna užíval pouze titul bakalář, na kandidátce do komunálních voleb se však najednou před jeho jménem objevila zkratka Mgr.

„Kolega předpokládal, že v září získá magisterský titul. To se ale nestalo, protože odstoupil od závěrečných zkoušek. Byla to tedy pouze jeho domněnka, se kterou pracoval, a to samozřejmě nejde,“ zdůraznila členka předsednictva plzeňského pirátského sdružení Olga Sejrková, která se záležitostí zabývala.