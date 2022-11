Pirát v podezření. Chlubí se titulem, který zřejmě nemá

Do záležitosti se vložil také plzeňský hejtman Rudolf Špoták (Piráti). „Budeme věc řešit tento týden. Chci, aby kolega doložil potřebné dokumenty,“ řekl Právu. Pokud by se podezření potvrdilo, zřejmě by Sequens dostal ze strany vyhazov. „O takto zásadních věcech se nelže. Myslím, že by ani nikdo o člověka, kterému nemůžeme věřit, nestál,“ dodala Sejrková.