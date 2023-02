Petr Pavel by chtěl jet na Slovensko v týdnu po své inauguraci

Zvolený český prezident Petr Pavel by chtěl jet návštěvu Slovenska v týdnu po své inauguraci. Řekl to v pátečním rozhovoru se slovenskou agenturu TASR. Slavnostní uvedení do úřadu nové hlavy státu se uskuteční 9. března.

Foto: David W Cerny, Reuters Petr Pavel se už jako úřadující prezident setká se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou poprvé od oslav svého zvolení