Pětitisícový příspěvek již dostalo 966 tisíc dětí

Podle náměstka ministerstva práce pro informační technologie Karla Trpkoše lidé zatím podali 769 000 žádostí. Podle dřívějších údajů resortu má na pětitisícovou podporu nárok asi 1,6 milionu dětí do 18 let z rodin s loňským hrubým příjmem do milionu korun. Automaticky dostalo podporu asi 240 000 dětí z domácností s dětskými přídavky, ostatní mohou žádat od 15. srpna.