Pekarová Adamová se rozplakala v Senátu kvůli manželství pro všechny

„A já bych si moc přála, aby si toho svého nejdůležitějšího člověka mohli vzít za ženu nebo muže všechny. Nejen ti se ‚správnou‘ sexuální orientací. Aby mohli svůj vztah pečetit a ochránit sňatkem, jako jsme to udělali před sedmi lety my dva,“ dodala.

„Umím se totiž vcítit do jejich situace a doslova mě zabolelo, že totéž, co pro mě se zdá být samozřejmé - možnost vzít si milovaného člověka, je pro ně stále naprosto nedosažitelné. Když jsem o tom hovořila a když jsem hovořila o svém vlastním muži, tak mi to vedralo slzy do očí,“ popsala situaci Novinkám.