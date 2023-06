Lidovci nabízejí gayům stejná práva, ale ne manželství

Podstatou návrhu, který připravuje Jiří Navrátil, jenž před časem jako první poslanec oznámil, že patří do LGBT komunity, je přiznat stejnopohlavním párům všechna práva i možnost regulérního sňatku. Odmítá ale adopci dětí i název manželství. Svazek by byl partnerství, nikoliv však jen registrované jako dosud.

„S tímto kompromisním návrhem souhlasí všichni poslanci KDU-ČSL. Věřím, že by mohl být přijatelný i pro opoziční poslance, protože většina z nich je pro narovnání práv, a vadí jim jen pojmenování,“ řekl ve čtvrtek Právu Navrátil.

Zda bude vyjednávání úspěšné, se ukáže už na konci června, kdy poslanci mají podle předběžné dohody dokončit první čtení návrhu TOP 09, STAN, ODS, pirátů a části ANO. Ten navrhuje uzákonit manželství pro homosexuály. Pokud se kluby shodnou, mohly by načíst lidovecký kompromis a poslat do druhého kola tuto předlohu.

Šéf klubu ODS Marek Benda, který manželství pro gaye a lesby odmítá, Právu sdělil, že lidovecký návrh je pro něj možným vstupem do diskuse. „Už dříve jsem říkal, že za mě jsou tu dvě červené linie, název a adopce dětí stejnopohlavními páry, dokud nebudeme mít vyřešené náhradní mateřství,“ řekl Benda.

Také místopředsedkyně klubu ODS Eva Decroix, která by ráda naopak podpořila liberálnější návrh, vidí v lidoveckém řešení šanci na shodu. „Pokud tento kompromis bude cesta, jak situa­ci vyřešit, blokovat ho nebudu,“ řekla Právu.

Kamenem úrazu kompromisního návrhu ale může být to, že nepočítá s adopcí. Podle Navrátila však bude možné osvojení dětí partnera. „Usiluji o přijetí návrhu, kde jsou narovnána veškerá práva a svazek se nazývá manželstvím,“ napsala Právu předsedkyně Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová s tím, že o kompromisu ohledně názvu je ochotná diskutovat. „Za zásadní ale považuji téma adopcí, a ty v lidoveckém návrhu nejsou. I z toho důvodu prosazuji náš návrh změny občanského zákoníku,“ dodala.

Pirátská poslankyně Klára Kocmanová Právu sdělila, že nesouhlasí, aby stejnopohlavní páry nemohly adoptovat děti. „Rodičovská práva jsou jedním z hlavních pilířů, za které bojujeme,“ podotkla. Řekla, že už existují páry, které se starají o děti a narážejí na překážky třeba v nemocnicích. „Co se týče názvu manželství, ze symbolického hlediska by nebylo šťastné jim ho odepřít. Ale pokud bychom se shodli na všem ostatním, jsem ochotna se o tom bavit, i když nerada,“ dodala.

Poslankyně STAN Barbora Urbanová je radikálnější. „Dokud se to bude jmenovat jinak než manželství, prostě to diskriminací zůstane,“ napsala na Twit­teru.

Podobně jako poslanci je rozdělená i homosexuální komunita. „Řada z nich by byla ráda, že se to někam posune, protože 17 let stojíme na místě. Pak je tu skupina, která říká: buď všechno, nebo nic. Ale takto není možné v politice postupovat,“ poznamenal Navrátil.