Kvůli Rusům bez telefonů i SIM karet. Pavlovu cestu do Dnipra doprovázela přísná opatření

Všichni cestující Pavlovy delegace museli mít během cesty do Dnipra nejen vypnuté telefony s českými čísly, ale jejich SIM karty byly uloženy do speciálních stíněných obalů. Prezidentova ochranka tak chtěla zamezit možnosti, že by skrze telefony dokázali Rusové pohyb delegace monitorovat.