Pavel dorazil do Senátu podpořit kandidáta na ústavního soudce Simona

„Již několikrát jsem zdůraznil, že chci postupně navrhovat takové kandidáty, aby byla výsledná podoba Ústavního soudu co nejpestřejší a aby v něm zasedly silné osobnosti s různými odbornými a osobnostními profily. Doktor Simon se do těchto mých představ vejde. Je soudcem, který již 13 let soudí na Nejvyšším soudu. Byl bych rád, aby na Ústavní soud přišel civilní soudce z této nejvyšší soudní instituce. Hledal jsem osobnost s přesahem, v jeho případě je to jeho kvalifikovaný zájem o lidská práva,“ řekl na plénu Senátu ve středu prezident Pavel.