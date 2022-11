Ostravské strážnice tančí u tyče. Nejlépe na světě

Alena s Nikol jsou kamarádky od čtyř let. „Byly jsme spolu na základní i střední škole, dělaly jsme společně i moderní gymnastiku. Celý život proplouváme spolu,“ směje se Schaffartziková, která je strážnicí osm let. Vítečková je o dva roky služebně mladší, na rozdíl od kamarádky slouží jako psovod.

I k pole dance, regulérní sportovní disciplíně, se dostaly v roce 2015 společně. Hledaly tehdy něco, co by mohly dělat místo gymnastiky. A po zhlédnutí videí párových tanců u tyče měly jasno. Toho, že by je někdo kvůli tyči odsuzoval, se nebály. „Jen jsme přešly ze země na tyč,“ směje se Vítečková.