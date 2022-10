Věk je jenom číslo. V jednasedmdesáti letech začala paní Vlasta tančit swing

Paní Sedláková prý sice do tanečních kdysi chodila, ale netančila tam, nýbrž chodívávala zpívat. „Tanec ale samozřejmě miluju, swing mě minul, tančila jsem kdysi charleston. Touhle akcí jsem byla nadšená, věděla jsem, že mě to bude bavit,“ svěřila se seniorka s úsměvem a prozradila, že naposledy tančila na své padesátiny a rovnou kozáčka.

Dobrou náladou proti bolesti

Marta Sedláková si je vědoma svého věku i fyzických možností. Nicméně bolesti kloubů nebo čehokoliv jiného si nepřipouští. Má prostě dobrou náladu a věří, že to je lék na každou bolest.

„Věk je jenom číslo, tančit se dá vždycky a všude a všem ostatním seniorům bych doporučila, aby přišli. Aby odhodili zábrany, předsudky. Jakmile se člověk cítí dobře, a to se tady všichni cítíme, tak to vám vlije energii do žil,“ míní seniorka.

Foto: Novinky Paní Sedláková začala tančit swing v 71 letech.

„Beru samozřejmě v potaz, jak tanečníkům je, zda jsou po nějakých zákrocích nebo je něco bolí. Ale většinou jsou senioři daleko pozornější a vděčnější než třicátníci, pracovat s nimi je velká radost,“ říká lektorka swingu Kateřina Královská Steinerová, která v Elpidě taneční kurz vede.

„Jsem moc ráda, že to všem líbilo, že všichni swingují a budou swingovat dál,“ usmívá se.

Fyzická aktivita dělá seniory šťastnější

V pražském centru Elpida nabízí seniorům širokou škálu aktivit, jako jsou jazykové kurzy, počítačové kurzy, tvůrčí dílny nebo různá cvičení.

„Veškeré aktivity jsou důležité, je to prevence samoty, spousty seniorů už bydlí osaměle, a to znamená, že nemají společenské kontakty a vyžití. My jsme takový jejich přístav, kam mohou přijít, seznámit se a zažít něco hezkého. Člověku to dodá nové sebevědomí, radost ze života a hlavně smysl života,“ řekl Novinkám Jan Bartoš, manažer vzdělávání a volnočasových aktivit.

