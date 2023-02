Opozice chystá kvůli penzím obstrukce. Spacáky má

Finální znění návrhu na zvýšení věku odchodu do důchodu by mělo být zveřejněno v březnu 2023. Vláda odmítá, že by se prodloužení týkalo dnešních padesátníků. Čtyřicátníci a mladší ovšem nemají nic jisté, u nich většina koaličních stran zvyšování připouští.