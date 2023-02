Změny v penzích dráždí lidi i jinde v Evropě

Jádrem konfliktu je snaha vlády do roku 2030 navýšit o dva roky věkové minimum pro odchod do důchodu a také zrušit většinu speciálních režimů v penzijním systému. Plán pramení z dlouhodobé politiky prezidenta Macrona a jeho strůjci jej obhajují jako snahu zvrátit ztrátovost současného nastavení.

Francouzský důchodový systém je označován za relativně štědrý a Francouzi tráví v důchodu v průměru nejvíce let ze všech zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Průzkumy naznačují, že většina země se změnou nesouhlasí, uvádí agentura Reuters.

Není to zdaleka poprvé, kdy se lidé proti nepopulárním změnám v důchodovém systému vzbouřili. V posledních letech čelily protestům vlády hned v několika evropských zemích.

Podobné plány jako ty ve Francii vyvolaly vlnu demonstrací například v Itálii na přelomu let 2011 a 2012. V roce 2018 pak demonstrovali důchodci ve Španělsku proti nízké valorizaci starobních penzí.

V Česku je v současnosti věk pro odchod do důchodu na 64 letech, do roku 2030 má vzrůst s výjimkou žen s více dětmi na 65 let. Ani potom ovšem nebude nejvyšší v Evropě.